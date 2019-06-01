Димитров во время матча «РГ» возмутился из-за обидного сравнения с Федерером

Болгарский теннисист Григор Димитров вступил в перепалку с болельщиком в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Во втором сете при счёте 6:5 Димитрову кто-то крикнул с трибун: «Давай, Малыш Федерер!». 28-летний спортсмен спросил в ответ: «Считаешь, я похож на малыша?».
Напомним, матч между Димитровым и Вавринкой был прерван при счёте 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) из-за темноты. Теннисисты продолжат играть сегодня, 1 июня. Победитель встречи за выход в четвертьфинал поспорит либо с греком Стефаносом Циципасом, либо с представителем Сербии Филипом Краиновичем.
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он выиграл у Доминика Тима из Австрии.
Видео доступно в "твиттере" Eurosport.
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