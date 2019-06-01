Бартоли: Серена Уильямс выиграет «Ролан Гаррос»

Бывшая теннисиста из Франции Марион Бартоли считает, что победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде в этом году станет американка Серена Уильямс.

«Думаю, она это сделает. Когда Серена на корте навязывает свою игру, это ключевой фактор. Она физически лучше, чем в Австралии. У неё всегда были короткие сезоны, и она сосредотачивалась на больших турнирах. Ей не нужно играть много, чтобы показывать свой лучший теннис.

Я помню, когда она выиграла здесь в 2015 году, играя на 20 процентов от своих возможностей… Серена делала это снова и снова. В прошлом году она сыграла два финала турниров «Большого шлема», будучи очень далеко от лучшей формы", — приводит слова Бартоли Tennis World USA.

Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, во втором круге обыграла японку Куруми Нару (Q) со счётом 6:3, 6:2. В следующем раунде турнира она встретится с соотечественницей Софьей Кенин.