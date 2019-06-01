Бартоли: Серена Уильямс выиграет «Ролан Гаррос»

Бывшая теннисиста из Франции Марион Бартоли считает, что победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде в этом году станет американка Серена Уильямс.
«Думаю, она это сделает. Когда Серена на корте навязывает свою игру, это ключевой фактор. Она физически лучше, чем в Австралии. У неё всегда были короткие сезоны, и она сосредотачивалась на больших турнирах. Ей не нужно играть много, чтобы показывать свой лучший теннис.
Я помню, когда она выиграла здесь в 2015 году, играя на 20 процентов от своих возможностей… Серена делала это снова и снова. В прошлом году она сыграла два финала турниров «Большого шлема», будучи очень далеко от лучшей формы", — приводит слова Бартоли Tennis World USA.
Серена Уильямс, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 10-м номером, во втором круге обыграла японку Куруми Нару (Q) со счётом 6:3, 6:2. В следующем раунде турнира она встретится с соотечественницей Софьей Кенин.
- 1 июня 2019
-
12:21
-
10:48
-
10:00
-
00:49
-
00:22
- 31 мая 2019
-
22:48
-
21:42
-
20:45
-
18:13
-
17:24
-
16:50
-
16:48
-
16:05
-
15:19
-
14:58
-
14:36
-
13:41
-
13:35
-
13:17
-
11:46
-
11:01
-
10:31
-
10:01
-
09:47
-
09:31
-
09:23
-
09:06
-
00:41
-
00:15
- 30 мая 2019
-
23:52
-
23:32
-
23:12
-
22:42
-
22:20
-
22:08