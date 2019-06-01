Циципас впервые вышел в четвёртый круг «Ролан Гаррос»

Шестая ракетка мира Стефанос Циципас из Греции в третьем круге «Ролан Гаррос» одержал победу над сербом Филипом Краиновичем со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6) и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Поединок продолжался 3 часа 38 минут.
Циципас 8 раз подавал навылет и совершил столько же двойных ошибок. Он реализовал 7 из 15 своих брейк-пойнтов. На тай-брейке в четвёртом сете ему удалось отыграть сет-пойнт. Краинович подал 2 эйса и совершил 4 двойных ошибки. При этом серб смог реализовать 5 брейк-пойнтов из 16.
Выход в четвёртый круг стал для Циципаса первым на «Ролан Гаррос» и третьим на турнирах «Больших шлемах». В прошлом году он играл в 1/8 финала Уимблдона, а в этом – в полуфинале Australian Open.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Циципас сыграет с сильнейшим в противостоянии швейцарца Стэна Вавринки и болгарина Григора Димитрова.
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