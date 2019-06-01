А. Зверев и Фоньини поборются за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции

В матче третьего круга "Ролан Гаррос" немецкий теннисист Александр Зверев, получивший пятый номер посева, в пяти сетах сломил сопротивление серба Душана Лайовича (30) со счётом 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 3 часа 6 минут.

22-летний уроженец Гамбурга выполнил 18 эйсов, 14 раз ошибся на подаче и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19. Лайович не подавал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с представителем Италии Фабио Фоньини.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Третий круг

Фабио Фоньини (Италия, 9) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) — 7:6 (7:5), 6:4, 4:6, 6:1.