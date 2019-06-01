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А. Зверев и Фоньини поборются за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции

А. Зверев и Фоньини поборются за выход в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции
Теннис / Roland Garros 2019 0

В матче третьего круга "Ролан Гаррос" немецкий теннисист Александр Зверев, получивший пятый номер посева, в пяти сетах сломил сопротивление серба Душана Лайовича (30) со счётом 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2. Продолжительность поединка составила 3 часа 6 минут.

22-летний уроженец Гамбурга выполнил 18 эйсов, 14 раз ошибся на подаче и реализовал 8 брейк-пойнтов из 19. Лайович не подавал навылет, совершил 3 двойные ошибки и сделал 7 брейков.

За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с представителем Италии Фабио Фоньини.

Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Третий круг

Фабио Фоньини (Италия, 9) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 18) — 7:6 (7:5), 6:4, 4:6, 6:1.

01 июня 2019 года, суббота. 12:10 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Душан Лайович
35
Сербия
Душан Лайович
Д. Лайович
2 : 3
Александр Зверев
5
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
1 2 3 4 5
               
4 2 6 6 2
6 6 4 1 6
               
01 июня 2019 года, суббота. 12:05 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Фабио Фоньини
12
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
3 : 1
Роберто Баутиста-Агут
21
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
1 2 3 4 5
               
7 6 4 6  
6 4 6 1  
               
Трое россиян бьются за вторую неделю «Ролан Гаррос». Матчи 7-го дня
Джокович, Зверев, Тим, дель Потро, Фоньини, Осака, Халеп, Серена, а также россияне Хачанов, Александрова и Блинкова сыграют в субботу на РГ.
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