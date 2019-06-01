Свитолина опасается, что может не сыграть на Уимблдоне
Украинская теннисистка Элина Свитолина, проигравшая испанке Гарбинье Мугурусе со счётом 3:6, 3:6 в третьем круге «Ролан Гаррос», рассказала, что её продолжает беспокоить травмированное колено. Уроженка Одессы пока не знает, удастся ли ей восстановиться к Уимблдону.
«Поражение на турнире „Большого шлема“ — не повод принимать необдуманные решения. Но меня давно беспокоит травмированное колено, и в матче с Мугурусой оно меня тоже тревожило. Возможно, на следующей неделе мне предстоит сделать МРТ и понять, как выступать в травяной части сезона.
Опасаюсь, что вообще не смогу сыграть на траве, если медики выявят что-то серьёзное. Но сейчас, думаю, у меня хватит времени, чтобы успеть восстановиться к Уимблдону", — приводит слова Свитолиной ВВС.
Мугуруса не пустила Свитолину в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
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