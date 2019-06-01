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Первая ракетка мира Осака проиграла Синяковой в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира Осака проиграла Синяковой в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

В поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции японка Наоми Осака, посеянная под первым номером, в двух сетах уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой — 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Первая ракетка мира выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта. В активе её соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Синякова поборется либо с россиянкой Анной Блинковой, либо с американкой Мэдисон Кис (14).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс.

01 июня 2019 года, суббота. 15:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Наоми Осака
1
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
0 : 2
Катержина Синякова
42
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
Трое россиян бьются за вторую неделю «Ролан Гаррос». Матчи 7-го дня
Джокович, Зверев, Тим, дель Потро, Фоньини, Осака, Халеп, Серена, а также россияне Хачанов, Александрова и Блинкова сыграют в субботу на РГ.
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