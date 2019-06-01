Первая ракетка мира Осака проиграла Синяковой в матче 3-го круга «Ролан Гаррос»

В поединке третьего круга Открытого чемпионата Франции японка Наоми Осака, посеянная под первым номером, в двух сетах уступила представительнице Чехии Катержине Синяковой — 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 19 минут.

Первая ракетка мира выполнила 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта. В активе её соперницы 3 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта.

За выход в четвертьфинал Синякова поборется либо с россиянкой Анной Блинковой, либо с американкой Мэдисон Кис (14).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс.