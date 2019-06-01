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Вавринка одолел Димитрова на «Ролан Гаррос» и выиграл 500-й матч в карьере

Вавринка одолел Димитрова на «Ролан Гаррос» и выиграл 500-й матч в карьере
Теннис / Roland Garros 2019 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в третьем круге «Ролан Гаррос» на трёх тай-брейках одолел болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (10:8). Матч продолжался 3 часа 20 минут. Эта победа стала для Вавринки 500-й в карьере.

Швейцарец 14 раз подал навылет и совершил 4 двойные ошибки. По ходу встречи он имел 13 брейк-пойнтов, но сумел реализовать лишь 2. Столько же геймов на подаче соперника выиграл и Димитров. Правда, у болгарина было лишь 4 возможности для этого.

«Действительно чувствую, что у меня началась вторая карьера. Не был уверен, что смогу вернуться. Было много сомнений и долгих недель на костылях. Но счастлив, что прошёл через это и получил шанс снова соревноваться и заниматься любимым делом. Соскучился по игре, туру и, конечно, фанатам. Приятно вернуться», — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.

В четвёртом круге швейцарец сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который одержал победу над сербом Филипом Краиновичем со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6) и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.

01 июня 2019 года, суббота. 14:50 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Стэн Вавринка
28
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
3 : 0
Григор Димитров
46
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
1 2 3 4 5
               
7 7 7 7 7    
6 5 6 4 6    
               
01 июня 2019 года, суббота. 13:15 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
3 : 1
Филип Краинович
60
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
1 2 3 4 5
               
7 6 6 7  
5 3 7 6  
               
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