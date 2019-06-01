Вавринка одолел Димитрова на «Ролан Гаррос» и выиграл 500-й матч в карьере

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка в третьем круге «Ролан Гаррос» на трёх тай-брейках одолел болгарина Григора Димитрова со счётом 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (10:8). Матч продолжался 3 часа 20 минут. Эта победа стала для Вавринки 500-й в карьере.
Швейцарец 14 раз подал навылет и совершил 4 двойные ошибки. По ходу встречи он имел 13 брейк-пойнтов, но сумел реализовать лишь 2. Столько же геймов на подаче соперника выиграл и Димитров. Правда, у болгарина было лишь 4 возможности для этого.
«Действительно чувствую, что у меня началась вторая карьера. Не был уверен, что смогу вернуться. Было много сомнений и долгих недель на костылях. Но счастлив, что прошёл через это и получил шанс снова соревноваться и заниматься любимым делом. Соскучился по игре, туру и, конечно, фанатам. Приятно вернуться», — приводит слова Вавринки официальный сайт ATP.
В четвёртом круге швейцарец сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который одержал победу над сербом Филипом Краиновичем со счётом 7:5, 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6) и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
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