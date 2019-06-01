Джокович уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Карузо

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, не испытал проблем с выходом в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Джокович в трёх сетах нанёс поражение итальянцу Сальваторе Карузо, который занимает 147-е место в рейтинге АТР, со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Джокович 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Карузо не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного из пяти брейков.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и 13-й ракеткой турнира, хорватом Борной Чоричем.

Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» в 2016 году. Последние два года победу одерживал испанец Рафаэль Надаль.