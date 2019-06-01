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Джокович уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Карузо

Джокович уверенно вышел в 1/8 финала «Ролан Гаррос», обыграв Карузо
Теннис / Roland Garros 2019 0

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, не испытал проблем с выходом в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Джокович в трёх сетах нанёс поражение итальянцу Сальваторе Карузо, который занимает 147-е место в рейтинге АТР, со счётом 6:3, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 4 минуты. Джокович 8 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Карузо не подал ни одного эйса, дважды ошибся на подаче и не сумел реализовать ни одного из пяти брейков.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Джокович сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и 13-й ракеткой турнира, хорватом Борной Чоричем.

Джокович выигрывал «Ролан Гаррос» в 2016 году. Последние два года победу одерживал испанец Рафаэль Надаль.

01 июня 2019 года, суббота. 14:55 МСК
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Сальваторе Карузо
147
Италия
Сальваторе Карузо
С. Карузо
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
3 3 2    
               
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