Блинкова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос», уступив Кис
Россиянка Анна Блинкова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции Блинкова, начавшая соревнования с квалификации, в трёх сетах уступила американке Мэдисон Кис (14) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Блинкова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Кис подала 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Блинкова – Кис на «Ролан Гаррос».
За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Кис сыграет с чешкой Катержиной Синяковой, которая в третьем круге обыграла первую ракетку мира японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:2.
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