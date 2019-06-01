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Блинкова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос», уступив Кис

Блинкова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос», уступив Кис
Теннис / Roland Garros 2019 0

Россиянка Анна Блинкова не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос». В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции Блинкова, начавшая соревнования с квалификации, в трёх сетах уступила американке Мэдисон Кис (14) со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 4:6. Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. Блинкова трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки, реализовала 3 брейк-пойнта из 9. Кис подала 3 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Блинкова – Кис на «Ролан Гаррос».

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Кис сыграет с чешкой Катержиной Синяковой, которая в третьем круге обыграла первую ракетку мира японку Наоми Осаку со счётом 6:4, 6:2.

01 июня 2019 года, суббота. 15:30 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Анна Блинкова
117
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
1 : 2
Мэдисон Кис
14
США
Мэдисон Кис
М. Кис
1 2 3
           
3 7 7 4
6 6 5 6
           
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