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Серена Уильямс не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос», уступив Кенин

Серена Уильямс не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос», уступив Кенин
Теннис / Roland Garros 2019 0

Американская теннисистка Серена Уильямс не сумела выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос». В матче третьего круга соревнований десятая сеяная Уильямс потерпела поражение от соотечественницы Софьи Кенин со счётом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Уильямс 10 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. Кенин не подала ни одного эйса, однажды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Кенин сыграет с восьмой сеяной, австралийкой Эшли Барти, обыгравшей немку Андреа Петкович со счётом 6:3, 6:1.

Серена Уильямс трижды выигрывала Открытый чемпионат Франции — в 2002, 2013 и 2015 годах. Всего в её активе 23 победы на турнирах «Большого шлема».

01 июня 2019 года, суббота. 19:45 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
0 : 2
Софья Кенин
35
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
01 июня 2019 года, суббота. 20:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Андреа Петкович
69
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
0 : 2
Эшли Барти
8
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
3 1  
6 6  
           
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