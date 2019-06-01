Серена Уильямс не сумела выйти в 1/8 финала «Ролан Гаррос», уступив Кенин

Американская теннисистка Серена Уильямс не сумела выйти в четвёртый круг «Ролан Гаррос». В матче третьего круга соревнований десятая сеяная Уильямс потерпела поражение от соотечественницы Софьи Кенин со счётом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 32 минуты. Уильямс 10 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 1 брейк-пойнт из 7. Кенин не подала ни одного эйса, однажды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Кенин сыграет с восьмой сеяной, австралийкой Эшли Барти, обыгравшей немку Андреа Петкович со счётом 6:3, 6:1.

Серена Уильямс трижды выигрывала Открытый чемпионат Франции — в 2002, 2013 и 2015 годах. Всего в её активе 23 победы на турнирах «Большого шлема».