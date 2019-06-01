Александрова не сумела выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Александрова потерпела поражение от представительницы Испании Алёны Большовой-Задойновой, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Александрова 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Большова-Задойнова подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Большова-Задойнова сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая обыграла румынку Ирину Бегу со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

После поражения Александровой в сетке женского одиночного турнира не осталось ни одной россиянки.

Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является румынка Симона Халеп.