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Александрова не сумела выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции

Александрова не сумела выйти в четвёртый круг Открытого чемпионата Франции
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела выйти в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В матче третьего круга Александрова потерпела поражение от представительницы Испании Алёны Большовой-Задойновой, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 2:6, 5:7. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Александрова 1 раз подала навылет, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7. Большова-Задойнова подала 1 эйс, трижды ошиблась на подаче и реализовала 5 брейков.

За выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Большова-Задойнова сыграет с американкой Амандой Анисимовой, которая обыграла румынку Ирину Бегу со счётом 7:6 (8:6), 6:4.

После поражения Александровой в сетке женского одиночного турнира не осталось ни одной россиянки.

Действующей победительницей «Ролан Гаррос» является румынка Симона Халеп.

01 июня 2019 года, суббота. 19:35 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Екатерина Александрова
58
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
0 : 2
Алёна Большова-Задойнова
137
Испания
Алёна Большова-Задойнова
А. Большова-Задойнова
1 2 3
           
2 5  
6 7  
           
01 июня 2019 года, суббота. 19:40 МСК
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
Матч окончен
Аманда Анисимова
51
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
2 : 0
Ирина Бегу
116
Румыния
Ирина Бегу
И. Бегу
1 2 3
           
7 8 6  
6 6 4  
           
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