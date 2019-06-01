С. Уильямс — о поражении в 3-м круге «Ролан Гаррос»: мне не хватает матчей

Трёхкратная победительница «Ролан Гаррос» американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение от соотечественницы Софьи Кенин (2:6, 5:7) в третьем круге турнира-2019. Серена с 2013 года не покидала Открытый чемпионат Франции столь рано.

«По-моему, она играла очень хорошо, просто невероятно. Мне было далеко до такого тенниса, так как я не могла столько тренироваться, как мне хотелось бы. Но теперь у меня найдётся время.

Я всё равно рада, что приехала. Я люблю этот город и турнир, и я действительно хотела выступить здесь. Но это изнурительный сезон для меня.

Надеюсь, у меня будет время подготовиться к Уимблдону. Продолжаю работать над этим. Теперь будет достаточно времени. Очень надеюсь на это. Мне не хватает матчей. И теперь, когда у меня появилось немного времени, не исключаю, что сыграю на одном из травяных турниров перед Уимблдоном», — приводит слова Уильямс Mirror.