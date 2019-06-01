Осака: странно, но поражение — лучшее, что могло произойти

Первая ракетка мира японка Наоми Осака прокомментировала поражение в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции от чешки Катержины Синяковой — 4:6, 2:6. Из-за проигрыша Осака потеряла шансы уже в этом году собрать карьерный «Большой шлем». Ранее японка выиграла US Open — 2018 и Australian Open — 2019.
«Я не могла расслабиться с тех пор, как приехала сюда. Раньше мне было легко и свободно играть именно на этом турнире «Большого шлема», а в этот раз я была постоянно напряжена, даже когда спала.
Карьерный «Большой шлем»? Это то, что я всегда хотела, но нужно понимать, что, если бы это было так просто, все бы сделали это.
Не хочу говорить, что я в депрессии, — это слишком сильно. Я уже чувствовала подобное раньше. Скажу лишь, что разочарована тем, как играла, и хотела бы добиться большего. Думаю, моё состояние естественно, если после трудных тренировок всё получается не так, как хочется.
Это странно, но думаю, что поражение — это, наверное, лучшее, что могло произойти. Это лучший глиняный сезон, который у меня был. Полуфинал, два четвертьфинала, а ещё — я не проиграла в первом раунде. Так что не стоит тратить негативные слова, лучше смотреть в будущее», — приводит слова Осаки пресс-служба WTA.
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