Победа Джоковича в видеообзоре матчей 3-го круга «Ролан Гаррос»

Представляем видеообзор матчей третьего круга «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Теннисист из Германии Александр Зверев (5) в пяти сетах сломил сопротивление серба Душана Лайовича (30) со счётом 6:4, 6:2, 4:6, 1:6, 6:2. За выход в четвертьфинал Зверев поспорит с представителем Италии Фабио Фоньини (9), который обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута (18) — 7:6 (7:5), 6:4, 4:6, 6:1.
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка (24) на трёх тай-брейках одолел болгарина Григора Димитрова — 7:6 (7:5), 7:6 (7:4), 7:6 (10:8). Эта победа стала для Вавринки 500-й в карьере. В четвёртом круге швейцарец сыграет с греком Стефаносом Циципасом (6), который одержал победу над сербом Филипом Краиновичем — 7:5, 6:3, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6) и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции.
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович нанёс поражение итальянцу Сальваторе Карузо, который занимает 147-е место в рейтинге АТР, со счётом 6:3, 6:3, 6:2. За выход в четвертьфинал Джокович сыграет с немцем Яном-Леннардом Штруффом.
Ещё одну пару 1/8 финала составили австриец Доминик Тим (4) и француз Гаэль Монфис (14). Тим нанёс поражение Пабло Куэвасу из Уругвая — 6:3, 4:6, 6:2, 7:5. Монфис обыграл соотечественника Антуана Хона (WC) — 6:3, 6:2, 6:3.
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