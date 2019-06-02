Павлюченкова рассказала, когда займётся боксом

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ответила на вопросы своих болельщиков.

«Свою первую победу в туре я не помню. Это было очень давно.

Самый странный судья? Я просто их всех давно знаю, они не меняются, одни и те же люди. Бывают, они засуживают тебя за лишний шаг, или кричат, что был аут, хотя мяч попал в корт.

У меня нет примет перед выходом на корт, стараюсь на этом не зацикливаться. Я всегда боюсь, что если что-то не получится, как было до этого, то с ума сойду. Поэтому не думаю о приметах.

Когда займусь боксом? Скоро поменяю вид спорта, и смогу заниматься боксом. Подумаю над этим предложением", — заявила Павлюченкова в интервью Eurosport.

На текущий момент 27-летняя Павлюченкова занимает 44-е место в рейтинге WTA.