Павлюченкова рассказала, когда займётся боксом
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ответила на вопросы своих болельщиков.
«Свою первую победу в туре я не помню. Это было очень давно.
Самый странный судья? Я просто их всех давно знаю, они не меняются, одни и те же люди. Бывают, они засуживают тебя за лишний шаг, или кричат, что был аут, хотя мяч попал в корт.
У меня нет примет перед выходом на корт, стараюсь на этом не зацикливаться. Я всегда боюсь, что если что-то не получится, как было до этого, то с ума сойду. Поэтому не думаю о приметах.
Когда займусь боксом? Скоро поменяю вид спорта, и смогу заниматься боксом. Подумаю над этим предложением", — заявила Павлюченкова в интервью Eurosport.
На текущий момент 27-летняя Павлюченкова занимает 44-е место в рейтинге WTA.
Надаль и Федерер всё ближе друг к другу. Матчи 8-го дня «Ролан Гаррос»
Федерер, Надаль, Вавринка, Циципас, Нисикори, Стивенс, Мугуруса, Севастова, Векич, Конта сыграют в воскресенье на РГ.
- 2 июня 2019
-
09:48
-
01:33
-
01:10
- 1 июня 2019
-
23:35
-
22:54
-
22:03
-
21:33
-
20:15
-
17:43
-
17:18
-
16:58
-
16:56
-
16:27
-
16:10
-
15:41
-
15:08
-
13:23
-
13:03
-
12:21
-
10:48
-
10:00
-
00:49
-
00:22
- 31 мая 2019
-
22:48
-
21:42
-
20:45
-
18:13
-
17:24
-
16:50
-
16:48
-
16:05
-
15:19
-
14:58
-
14:36
-
13:41
Партнерский контент