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Павлюченкова рассказала, когда займётся боксом

Павлюченкова рассказала, когда займётся боксом
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова ответила на вопросы своих болельщиков.

«Свою первую победу в туре я не помню. Это было очень давно.

Самый странный судья? Я просто их всех давно знаю, они не меняются, одни и те же люди. Бывают, они засуживают тебя за лишний шаг, или кричат, что был аут, хотя мяч попал в корт.

У меня нет примет перед выходом на корт, стараюсь на этом не зацикливаться. Я всегда боюсь, что если что-то не получится, как было до этого, то с ума сойду. Поэтому не думаю о приметах.

Когда займусь боксом? Скоро поменяю вид спорта, и смогу заниматься боксом. Подумаю над этим предложением", — заявила Павлюченкова в интервью Eurosport.

На текущий момент 27-летняя Павлюченкова занимает 44-е место в рейтинге WTA.

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