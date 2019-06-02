Организаторы «Ролан Гаррос» сорвали пресс-конференцию Тима из-за Серены Уильямс

В матче третьего круга Открытого чемпионата Франции американка Серена Уильямс проиграла соотечественнице Софье Кенин со счётом 2:6, 5:7. По окончании встречи 37-летняя спортсменка должна была пообщаться с журналистами, но главный зал для пресс-конференций оказался занятым Домиником Тимом, который ранее выиграл у уругвайца Пабло Куэваса — 6:3, 4:6, 6:2, 7:5.
Бывшая первая ракетка мира отказалась ждать, пока закончит Тим, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать пресс-конференцию австрийца раньше времени. 25-летнего уроженца Винер-Нойштадта это очень разозлило. «Я действительно не понимаю. Какого чёрта? Я должен уйти, потому что она не может подождать?» — возмутился Доминик.
В итоге Тим отказался продолжить общение с журналистами в маленьком зале и не стал давать интервью телевидению, информирует Daily Express.
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