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19-летняя теннисистка из Чехии впервые сыграет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

19-летняя теннисистка из Чехии впервые сыграет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции чешская теннисистка Маркета Вондроушова разгромила латвийку Анастасию Севастову со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 57 минут.

19-летняя спортсменка выполнила 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из восьми. В активе Севастовой ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 сделанный брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Вондроушова — Севастова на «Ролан Гаррос»

За выход в полуфинал Вондроушова поборется либо с эстонкой Кайей Канепи, либо с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.

02 июня 2019 года, воскресенье. 12:00 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
Маркета Вондроушова
38
Чехия
Маркета Вондроушова
М. Вондроушова
2 : 0
Анастасия Севастова
12
Латвия
Анастасия Севастова
А. Севастова
1 2 3
           
6 6  
2 0  
           
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