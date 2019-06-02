19-летняя теннисистка из Чехии впервые сыграет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции чешская теннисистка Маркета Вондроушова разгромила латвийку Анастасию Севастову со счётом 6:2, 6:0. Продолжительность встречи составила 57 минут.

19-летняя спортсменка выполнила 2 эйса, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из восьми. В активе Севастовой ни одной подачи навылет, 1 двойная ошибка и 1 сделанный брейк.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию противостояния.

Текстовая онлайн-трансляция матча Вондроушова — Севастова на «Ролан Гаррос»



За выход в полуфинал Вондроушова поборется либо с эстонкой Кайей Канепи, либо с представительницей Хорватии Петрой Мартич.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп.