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Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису

Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису
Теннис / Roland Garros 2019 0

В четвёртом круге «Ролан Гаррос» швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный под третьим номером, в трёх сетах уверенно обыграл аргентинца Леонардо Майера — 6:2, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

37-летний уроженец Базеля выполнил 4 эйса, не ошибался на своей подаче и реализовал 5 брейк-пойнтов из десяти. Майер ни разу не подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

В личных встречах титулованный швейцарец ведёт — 4-0.

Следующим соперником Федерера станет победитель матча Стефанос Циципас (Греция, 6) — Стэн Вавринка (Швейцария, 24).

Действующим чемпионом грунтового турнира «Большого шлема» является вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль.

02 июня 2019 года, воскресенье. 14:35 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
Леонардо Майер
68
Аргентина
Леонардо Майер
Л. Майер
0 : 3
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
2 3 3    
6 6 6    
               
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