Вавринка одолел Циципаса и сразится с Федерером в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. В матче четвёртого раунда соревнований 24-й сеяный Вавринка одолел шестую ракетку турнира, грека Стефаноса Циципаса, со счётом 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6. Встреча продолжалась 5 часов 9 минут. Вавринка 16 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 14. Циципас подал 3 эйса, 6 раз ошибся на подаче и реализовал 5 брейков. Соперники впервые встречались друг с другом.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Стефанос Циципас – Стэн Вавринка.
За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с соотечественником – третьей ракеткой турнира Роджером Федерером.
Вавринка выигрывал Открытый чемпионат Франции в 2015 году. Тогда в четвертьфинале он обыграл Федерера – 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).
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