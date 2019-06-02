Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Касаткина и Контавейт не сумели выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в паре

Касаткина и Контавейт не сумели выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в паре
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт не сумели выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде. В матче третьего круга Касаткина и Контавейт уступили китайской паре Дуань Инъин/Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Касаткина и Контавейт дважды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки на двоих, реализовали 7 из 10 брейк-пойнтов. Дуань Инъин Чжэн Сайсай подали 1 эйс, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 7 брейков.

За выход в полуфинал женского парного разряда «Ролан Гаррос» Дуань Инъин Чжэн Сайсай сыграют с победительницами встречи Габриэла Добровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 4) – Фиона Ферро/Диан Парри (Франция, WC).

02 июня 2019 года, воскресенье. 18:30 МСК
Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 3-й круг
Матч окончен
Дуань Инъин
Китай
Дуань Инъин
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
Д. Инъин Ч. Сайсай
2 : 1
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Анетт Контавейт
Эстония
Анетт Контавейт
Д. Касаткина А. Контавейт
1 2 3
           
5 7 6
7 5 4
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент