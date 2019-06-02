Касаткина и Контавейт не сумели выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос» в паре
Российская теннисистка Дарья Касаткина и эстонка Анетт Контавейт не сумели выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в женском парном разряде. В матче третьего круга Касаткина и Контавейт уступили китайской паре Дуань Инъин/Чжэн Сайсай со счётом 7:5, 5:7, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут. Касаткина и Контавейт дважды подали навылет, допустили 4 двойные ошибки на двоих, реализовали 7 из 10 брейк-пойнтов. Дуань Инъин Чжэн Сайсай подали 1 эйс, 1 раз ошиблись на подаче и реализовали 7 брейков.
За выход в полуфинал женского парного разряда «Ролан Гаррос» Дуань Инъин Чжэн Сайсай сыграют с победительницами встречи Габриэла Добровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 4) – Фиона Ферро/Диан Парри (Франция, WC).
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