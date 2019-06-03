Вавринка — о победе над Циципасом: сомневался, что попал в линию, полсекунды

Победитель «Ролан Гаррос» — 2015, бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, вернувшийся в теннис после операции на колене, прокомментировал выход в четвертьфинал грунтового турнира «Большого шлема», где, как и в 2015 году, он встретится с соотечественником Роджером Федерером.

В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции 34-летний Вавринка в пятисетовом матче, продолжавшемся 5 часов 9 минут, обыграл 20-летнего грека Стефаноса Циципаса.

«Именно поэтому я вернулся после операции, что люблю играть перед зрителями, играть в крупнейших турнирах, в которых только возможно играть. Сегодня было что-то действительно особенное.

Встреча с Федерером? Я нечасто побеждал его за всю свою карьеру, но однажды я сделал это здесь.

Никогда не испытывал такой атмосферы, как здесь, в Париже. У меня всегда большая поддержка, но думаю, сегодняшний день был особенным, и матч был потрясающим — пятичасовой матч, пять сетов. Болельщики не уходили весь матч.

Последний мяч? Я был почти уверен, что попал. Видел, что он был на линии. Надеялся, что судья подтвердит это. Так что я сомневался лишь полсекунды. А когда понял, что собирается сказать судья… Это было потрясающее сражение!» — приводит слова Вавринки пресс-служба АТР.

Счёт в личном противостоянии Федерера и Вавринки – 22-3 в пользу 20-кратного победителя турниров «Большого шлема».