Вавринка — о победе над Циципасом: сомневался, что попал в линию, полсекунды

Победитель «Ролан Гаррос» — 2015, бывшая третья ракетка мира, швейцарец Стэн Вавринка, вернувшийся в теннис после операции на колене, прокомментировал выход в четвертьфинал грунтового турнира «Большого шлема», где, как и в 2015 году, он встретится с соотечественником Роджером Федерером.
В матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции 34-летний Вавринка в пятисетовом матче, продолжавшемся 5 часов 9 минут, обыграл 20-летнего грека Стефаноса Циципаса.
«Именно поэтому я вернулся после операции, что люблю играть перед зрителями, играть в крупнейших турнирах, в которых только возможно играть. Сегодня было что-то действительно особенное.
Встреча с Федерером? Я нечасто побеждал его за всю свою карьеру, но однажды я сделал это здесь.
Никогда не испытывал такой атмосферы, как здесь, в Париже. У меня всегда большая поддержка, но думаю, сегодняшний день был особенным, и матч был потрясающим — пятичасовой матч, пять сетов. Болельщики не уходили весь матч.
Последний мяч? Я был почти уверен, что попал. Видел, что он был на линии. Надеялся, что судья подтвердит это. Так что я сомневался лишь полсекунды. А когда понял, что собирается сказать судья… Это было потрясающее сражение!» — приводит слова Вавринки пресс-служба АТР.
Счёт в личном противостоянии Федерера и Вавринки – 22-3 в пользу 20-кратного победителя турниров «Большого шлема».
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