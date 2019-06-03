Циципас: прошло много времени с поры, когда я в последний раз плакал после матча

Теннисист Стефанос Циципас после поражения в 1/8 финала «Ролан Гаррос» от швейцарца Стэна Вавринки — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6 признался, что давно не плакал после проигрышей. Грек имел 22 возможности взять подачу соперника, но реализовал лишь 5 брейк-пойнтов.

«Прошло много времени с тех пор, когда я в последний раз плакал после матча. Эмоционально это было нелегко. Постараюсь извлечь из этого уроки, насколько вообще смогу.

Я чувствую себя измотанным. Никогда не испытывал ничего подобного в своей жизни. Я очень разочарован сейчас.

Мой разум сейчас пуст. Даже не могу думать. Я был так близко, так близко. Я дал ему возможность делать всё, что вздумается, на этих брейк-пойнтах. Так много брейк-пойнтов. Так много. Я не играл. Я ожидал, что кто-то другой сыграет их за меня. Не я играл их.

Это худшее ощущение за всю карьеру. Особенно, когда ты проигрываешь. Никому не пожелаю быть на моём месте», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с соотечественником – третьей ракеткой турнира Роджером Федерером.