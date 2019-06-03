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Циципас: прошло много времени с поры, когда я в последний раз плакал после матча

Циципас: прошло много времени с поры, когда я в последний раз плакал после матча
Теннис / Roland Garros 2019 0

Теннисист Стефанос Циципас после поражения в 1/8 финала «Ролан Гаррос» от швейцарца Стэна Вавринки — 7:6 (8:6), 5:7, 6:4, 3:6, 8:6 признался, что давно не плакал после проигрышей. Грек имел 22 возможности взять подачу соперника, но реализовал лишь 5 брейк-пойнтов.

«Прошло много времени с тех пор, когда я в последний раз плакал после матча. Эмоционально это было нелегко. Постараюсь извлечь из этого уроки, насколько вообще смогу.

Я чувствую себя измотанным. Никогда не испытывал ничего подобного в своей жизни. Я очень разочарован сейчас.

Мой разум сейчас пуст. Даже не могу думать. Я был так близко, так близко. Я дал ему возможность делать всё, что вздумается, на этих брейк-пойнтах. Так много брейк-пойнтов. Так много. Я не играл. Я ожидал, что кто-то другой сыграет их за меня. Не я играл их.

Это худшее ощущение за всю карьеру. Особенно, когда ты проигрываешь. Никому не пожелаю быть на моём месте», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

За выход в полуфинал «Ролан Гаррос» Вавринка сыграет с соотечественником – третьей ракеткой турнира Роджером Федерером.

02 июня 2019 года, воскресенье. 15:00 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
6
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
2 : 3
Стэн Вавринка
28
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
1 2 3 4 5
               
6 6 7 4 6 6
7 8 5 6 3 8
               
Как Циципас вылетел с «Ролан Гаррос» после глупейшей ошибки. Видео
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