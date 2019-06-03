Стивенс — о победе над Мугурусой: счёт не отражает ту битву, что была на корте

Американская теннисистка Слоан Стивенс прокомментировала свой выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции. Прошлогодняя финалистка обыграла испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 6:4, 6:3.



«Думаю, мы обе провели отличный матч, показали классный теннис. Была хорошая битва, поэтому счёт не совсем отражает происходившее на корте.



Гарбинье классно играет на всех поверхностях, поэтому грунт для нас был как матч на нейтральном поле. Мне пришлось соответствовать её стилю — интенсивному и агрессивному. Я не могла играть пассивно, всегда нужно было быть на чеку», — цитирует Стивенс официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал грунтовых соревнований американка поспорит с представительницей Великобритании Йоханной Контой.