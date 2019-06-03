Метревели: доминирование Серены Уильямс давно закончилось

Финалист Уимблдона 1973 года Александр Метревели прокомментировал ситуацию в женской турнирной сетке Открытого чемпионата Франции и вылет американки Серены Уильямс.
«Доминирование Серены давно закончилось. Но это женский теннис. Он совсем другой в сравнении с мужским. Возможно, на Уимблдоне Серена сыграет лучше.
Что касается возвращения после родов, то здесь свои проблемы и сложности. У теннисисток совсем по-другому устроена нервная система. Скажем, у них почти нет напряжённых матчей. Часто встреча завершается всего за час-полтора. Они так могут сыграть и в финале.
В нынешнем «Ролан Гаррос» из турнирной сетки вылетели все главные претендентки на итоговую победу, кроме Халеп. Но и ей чемпионский титул не гарантирован», — приводит слова Метревели GoTennis.
Напомним, Уильямс проиграла в 1/8 финала соотечественнице Софье Кенин.
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