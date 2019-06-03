Метревели: доминирование Серены Уильямс давно закончилось

Финалист Уимблдона 1973 года Александр Метревели прокомментировал ситуацию в женской турнирной сетке Открытого чемпионата Франции и вылет американки Серены Уильямс.



«Доминирование Серены давно закончилось. Но это женский теннис. Он совсем другой в сравнении с мужским. Возможно, на Уимблдоне Серена сыграет лучше.



Что касается возвращения после родов, то здесь свои проблемы и сложности. У теннисисток совсем по-другому устроена нервная система. Скажем, у них почти нет напряжённых матчей. Часто встреча завершается всего за час-полтора. Они так могут сыграть и в финале.



В нынешнем «Ролан Гаррос» из турнирной сетки вылетели все главные претендентки на итоговую победу, кроме Халеп. Но и ей чемпионский титул не гарантирован», — приводит слова Метревели GoTennis.



Напомним, Уильямс проиграла в 1/8 финала соотечественнице Софье Кенин.

На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.