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Метревели: доминирование Серены Уильямс давно закончилось

Метревели: доминирование Серены Уильямс давно закончилось
Теннис / Roland Garros 2019 0

Финалист Уимблдона 1973 года Александр Метревели прокомментировал ситуацию в женской турнирной сетке Открытого чемпионата Франции и вылет американки Серены Уильямс.

«Доминирование Серены давно закончилось. Но это женский теннис. Он совсем другой в сравнении с мужским. Возможно, на Уимблдоне Серена сыграет лучше.

Что касается возвращения после родов, то здесь свои проблемы и сложности. У теннисисток совсем по-другому устроена нервная система. Скажем, у них почти нет напряжённых матчей. Часто встреча завершается всего за час-полтора. Они так могут сыграть и в финале.

В нынешнем «Ролан Гаррос» из турнирной сетки вылетели все главные претендентки на итоговую победу, кроме Халеп. Но и ей чемпионский титул не гарантирован», — приводит слова Метревели GoTennis.

Напомним, Уильямс проиграла в 1/8 финала соотечественнице Софье Кенин.

На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать
И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.
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