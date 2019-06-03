Крофт — о скандале с Сереной: будь всё наоборот, поднялась бы невероятная шумиха

Бывшая первая ракетка Великобритании Аннабель Крофт прокомментировала ситуацию вокруг американки Серены Уильямс и австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции. Бывшая первая ракетка мира, проигравшая в третьем круге, отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени.

«Сыграл фактор страха. Организаторы испугались, что Серена может покинуть арену и мировые СМИ не получат желаемых цитат. Вопрос в том, кого стоит винить. По отношению к человеку, который продолжает борьбу в турнире, было проявлено невероятное неуважение. Серену стоило задержать на пять минут, чтобы Тим мог закончить пресс-конференцию.

Если бы всё было наоборот, поднялась бы невероятная шумиха. Думаю, это просто ужасно. Перед Тимом нужно извиниться», — цитирует Крофт Eurosport.

Федерер — о скандале вокруг Серены Уильямс и Тима: это было смешно