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Нисикори в 5 сетах обыграл Пэра и сыграет с Надалем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Нисикори в 5 сетах обыграл Пэра и сыграет с Надалем в 1/4 финала «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Японский теннисист Кей Нисикори (7) стал четвертьфиналистом Открытого чемпионата Франции. В пяти партиях он оказался сильнее француза Бенуа Пэра — 6:2, 6:7 (8:10), 6:2, 6:7 (8:10), 7:5.

Стоит отметить, что теннисисты доигрывали матч, который был перенесён из-за наступления темноты при счёте 2-1 по партиям в пользу японца. Кроме того, на тай-брейке четвёртой партии Нисикори не реализовал два матчбола.

Продолжительность встречи составила 3 часа 58 минут. На счету Нисикори 3 эйса, 6 двойных ошибок и 10 брейк-пойнтов из 19. Пэр отметился 8 подачами навылет, 15 двойными ошибками и 5 брейками.

За выход в полуфинал грунтового мэйджора японский теннисист поспорит со второй ракеткой мира из Испании Рафаэлем Надалем.

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.

03 июня 2019 года, понедельник. 13:45 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
Кей Нисикори
7
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
3 : 2
Бенуа Пэр
38
Франция
Бенуа Пэр
Б. Пэр
1 2 3 4 5
               
6 6 8 6 6 8 7
2 7 10 2 7 10 5
               
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