Чемпион Уимблдона — о скандале с Тимом и Сереной Уильямс: облажались все

Победитель Уимблдона-1987 австралиец Пэт Кэш оценил ситуацию вокруг американки Серены Уильямс и австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции. 23-кратная победительница турниров «Большого шлема», проигравшая в третьем круге, отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторы были вынуждены прервать общение Доминика с журналистами.
«В данной ситуации облажались все. Доминик — не какой-то юниор или неизвестный квалифайер. Этот парень в прошлом году играл в финале „Ролан Гаррос“, а годом ранее дошёл до полуфинала. Он игрок топ-10 и один из фаворитов турнира.
Серена, сказав «Я иду туда в любом случае», была неправа. Виноваты организаторы или нет, всё равно это было проявлением неуважения. Слишком часто всё выходит через край», — приводит слова Кэша Eurosport.
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