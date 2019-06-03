Джокович – стал первым, кто 10 лет подряд сыграет в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Серб Новак Джокович, посеяный на Открытом чемпионате Франции под первым номером, установил уникальное достижение. Он стал первым теннисистом в истории, кто 10 раз подряд сыграет в 1/4 финала грунтового мэйджора.
Последний розыгрыш парижского турнира, в котором Новак не добирался до четвертьфинала состоялся в 2009 году. Тогда он уступил в третьем круге немцу Филиппу Кольшрайберу.
Напомним, сегодня Новак в трёх партиях обыграл представителя Германии Яна-Леннарда Штруффа – 6:3, 6:2, 6:2. Соперником Новака в борьбе за путёвку в полуфинал станет победитель пары Фабио Фоньини (Италия, 9) — Александр Зверев (Германия, 5).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль. В финале прошлогоднего розыгрыша он в трёх партиях выиграл у Доминика Тима из Австрии — 6:4, 6:3, 6:2.
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