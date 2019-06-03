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Беккер: когда идёт пресс-конференция Тима, всем надо подождать. Даже Серене

Беккер: когда идёт пресс-конференция Тима, всем надо подождать. Даже Серене
Теннис / Roland Garros 2019 0

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер оценил ситуацию вокруг американки Серены Уильямс и австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции. Серена отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени.

«Я на стороне Доминика Тима в этой ситуации. Он финалист „Ролан Гаррос“. Он зрелый теннисист, один из главных игроков тура. Если он даёт интервью на пресс-конференции и ещё не закончил, то остальным надо подождать. Даже Серене Уильямс.

Организаторам не повезло поставить двух игроков в такое положение. Им следовало знать, что Доминик Тим ещё проводит пресс-конференцию. Когда он закончит, наступит черёд Серены. Для игроков всё вышло очень неловко. Плохая организация», — приводит слова Беккера Sport24.co.za.

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И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.
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