Беккер: когда идёт пресс-конференция Тима, всем надо подождать. Даже Серене

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер оценил ситуацию вокруг американки Серены Уильямс и австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции. Серена отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени.

«Я на стороне Доминика Тима в этой ситуации. Он финалист „Ролан Гаррос“. Он зрелый теннисист, один из главных игроков тура. Если он даёт интервью на пресс-конференции и ещё не закончил, то остальным надо подождать. Даже Серене Уильямс.

Организаторам не повезло поставить двух игроков в такое положение. Им следовало знать, что Доминик Тим ещё проводит пресс-конференцию. Когда он закончит, наступит черёд Серены. Для игроков всё вышло очень неловко. Плохая организация», — приводит слова Беккера Sport24.co.za.

Федерер — о скандале вокруг Серены Уильямс и Тима: это было смешно

Крофт — о скандале с Сереной: будь всё наоборот, поднялась бы невероятная шумиха

Чемпион Уимблдона — о скандале с Тимом и Сереной Уильямс: облажались все