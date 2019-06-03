Беккер: когда идёт пресс-конференция Тима, всем надо подождать. Даже Серене

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Борис Беккер оценил ситуацию вокруг американки Серены Уильямс и австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции. Серена отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени.
«Я на стороне Доминика Тима в этой ситуации. Он финалист „Ролан Гаррос“. Он зрелый теннисист, один из главных игроков тура. Если он даёт интервью на пресс-конференции и ещё не закончил, то остальным надо подождать. Даже Серене Уильямс.
Организаторам не повезло поставить двух игроков в такое положение. Им следовало знать, что Доминик Тим ещё проводит пресс-конференцию. Когда он закончит, наступит черёд Серены. Для игроков всё вышло очень неловко. Плохая организация», — приводит слова Беккера Sport24.co.za.
- 3 июня 2019
-
16:31
-
16:08
-
16:07
-
15:47
-
15:40
-
15:37
-
15:34
-
14:27
-
13:42
-
13:39
-
13:30
-
13:22
-
13:09
-
12:04
-
11:28
-
10:51
-
10:35
-
10:01
-
09:37
-
09:34
-
01:07
-
00:35
-
00:25
-
00:01
- 2 июня 2019
-
23:20
-
22:54
-
21:55
-
21:53
-
21:29
-
20:58
-
20:40
-
19:35
-
19:09
-
18:20
-
17:50