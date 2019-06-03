Тим выиграл у Монфиса и стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции австрийский теннисист Доминик Тим (4) в трёх сетах обыграл француза Гаэля Монфиса, посеянного под 14-м номером, со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.

В активе Тима 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов. Монфис выполнил 3 эйса, 5 раз ошибся на подаче и сделал 1 брейк. В личных встречах австриец ведёт 7-1.

За выход в полуфинал четвёртая ракетка мира поборется с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 10) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале нанёс поражение Тиму со счётом 6:4, 6:3, 6:2.