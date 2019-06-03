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Тим выиграл у Монфиса и стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»

Тим выиграл у Монфиса и стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции австрийский теннисист Доминик Тим (4) в трёх сетах обыграл француза Гаэля Монфиса, посеянного под 14-м номером, со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.

В активе Тима 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов. Монфис выполнил 3 эйса, 5 раз ошибся на подаче и сделал 1 брейк. В личных встречах австриец ведёт 7-1.

За выход в полуфинал четвёртая ракетка мира поборется с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 10) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8).

Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале нанёс поражение Тиму со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

03 июня 2019 года, понедельник. 16:15 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
Доминик Тим
4
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
3 : 0
Гаэль Монфис
17
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
1 2 3 4 5
               
6 6 6    
4 4 2    
               
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