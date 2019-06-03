Тим выиграл у Монфиса и стал четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»
В четвёртом круге Открытого чемпионата Франции австрийский теннисист Доминик Тим (4) в трёх сетах обыграл француза Гаэля Монфиса, посеянного под 14-м номером, со счётом 6:4, 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 48 минут.
В активе Тима 2 подачи навылет, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов. Монфис выполнил 3 эйса, 5 раз ошибся на подаче и сделал 1 брейк. В личных встречах австриец ведёт 7-1.
За выход в полуфинал четвёртая ракетка мира поборется с победителем матча Карен Хачанов (Россия, 10) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 8).
Действующим чемпионом «Ролан Гаррос» является испанец Рафаэль Надаль, который в прошлогоднем финале нанёс поражение Тиму со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
03 июня 2019 года, понедельник. 16:15 МСК
Ролан Гаррос (м). 4-й круг
Матч окончен
4
Доминик Тим
Д. Тим
3 : 0
17
Гаэль Монфис
Г. Монфис
|1
|2
|3
|4
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|6
|6
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|4
|4
|2
Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.
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