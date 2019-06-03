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Халеп разгромила 104-ю ракетку мира в 4-м круге «РГ», отдав сопернице один гейм

Халеп разгромила 104-ю ракетку мира в 4-м круге «РГ», отдав сопернице один гейм
Теннис / Roland Garros 2019 0

Румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером на Открытом чемпионате Франции, в матче четвёртого круга легко обыграла 18-летнюю представительницу Польши Игу Свёнтек — 6:1, 6:0. Игра продолжалась 45 минут.

В активе Халеп 7 реализованных брейк-пойнтов. Свёнтек совершила 1 двойную ошибку и сделала 1 брейк. Ранее теннисистки не встречались.

За выход в полуфинал Халеп поборется либо с Амандой Анисимовой из США, либо с испанкой Алёной Большовой-Задойновой (Q).

27-летняя Халеп является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она взяла верх над представительницей США Слоан Стивенс.

Открытый чемпионат Франции—2019, призовой фонд которого составляет € 42 661 000, завершится 9 июня.

03 июня 2019 года, понедельник. 18:15 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
Ига Свёнтек
104
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
1 2 3
           
6 6  
1 0  
           
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