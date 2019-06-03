Халеп разгромила 104-ю ракетку мира в 4-м круге «РГ», отдав сопернице один гейм
Румынка Симона Халеп, посеянная под третьим номером на Открытом чемпионате Франции, в матче четвёртого круга легко обыграла 18-летнюю представительницу Польши Игу Свёнтек — 6:1, 6:0. Игра продолжалась 45 минут.
В активе Халеп 7 реализованных брейк-пойнтов. Свёнтек совершила 1 двойную ошибку и сделала 1 брейк. Ранее теннисистки не встречались.
За выход в полуфинал Халеп поборется либо с Амандой Анисимовой из США, либо с испанкой Алёной Большовой-Задойновой (Q).
27-летняя Халеп является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она взяла верх над представительницей США Слоан Стивенс.
Открытый чемпионат Франции—2019, призовой фонд которого составляет € 42 661 000, завершится 9 июня.
03 июня 2019 года, понедельник. 18:15 МСК
Ролан Гаррос (ж). 4-й круг
Матч окончен
3
Симона Халеп
С. Халеп
2 : 0
104
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
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Хачанов надеется взять реванш у дель Потро. Матчи 9-го дня «Ролан Гаррос»
Джокович, Зверев, дель Потро, Фоньини, Халеп, Барти, Синякова, Кенин, Анисимова и последний россиянин Хачанов сыграют в понедельник на РГ.
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