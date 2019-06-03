17-летняя Анисимова, впервые вышедшая в 1/4 финала «РГ», сразится с Халеп

Американская теннисистка Аманда Анисимова преодолела четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Испании Алёну Большову-Задойнову со счётом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 9 минут.

17-летняя спортсменка выполнила 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из девяти. Большова-Задойнова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.

В четвертьфинале Анисимова сыграет с третьей ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп. Напомним, 27-летняя теннисистка является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она взяла верх над представительницей США Слоан Стивенс.

Открытый чемпионат Франции — 2019, призовой фонд которого составляет € 42,661 млн, завершится 9 июня.