17-летняя Анисимова, впервые вышедшая в 1/4 финала «РГ», сразится с Халеп

Американская теннисистка Аманда Анисимова преодолела четвёртый круг Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу Испании Алёну Большову-Задойнову со счётом 6:3, 6:0. Матч продолжался 1 час 9 минут.
17-летняя спортсменка выполнила 3 эйса, дважды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из девяти. Большова-Задойнова 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не сделала ни одного брейка.
В четвертьфинале Анисимова сыграет с третьей ракеткой мира, румынкой Симоной Халеп. Напомним, 27-летняя теннисистка является действующей чемпионкой «Ролан Гаррос». В прошлогоднем финале она взяла верх над представительницей США Слоан Стивенс.
Открытый чемпионат Франции — 2019, призовой фонд которого составляет € 42,661 млн, завершится 9 июня.
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