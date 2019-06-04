Текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Вавринка на «Ролан Гаррос»
Сегодня, 4 июня, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют представители Швейцарии Стэн Вавринка, посеянный под 24-м номером, и Роджер Федерер (3). Начало поединка запланировано на 15:00 мск.
По личным встречам впереди 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» — 22-3.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Вавринка — Федерер на «Ролан Гаррос».
Победитель этого матча за выход в финал поспорит либо с японцем Кеем Нисикори (7), либо с испанцем Рафаэлем Надалем (2).
Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
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