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Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Нисикори на «Ролан Гаррос»

Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Нисикори на «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Сегодня, 4 июня, состоится четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Франции, в котором сыграют испанец Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, и японец Кей Нисикори (7). Начало поединка запланировано на 16:30 мск.

По личным встречам впереди Надаль — 10-2.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Нисикори на «Ролан Гаррос».

Победитель этого матча за выход в финал поспорит с одним из представителей Швейцарии — либо с Роджером Федерером (3), либо со Стэном Вавринкой (24).

Надаль является действующим победителем грунтового турнира «Большого шлема». В прошлогоднем финале уроженец Манакора обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:4, 6:3, 6:2.

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