Серена Уильямс — в списке самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами»
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», американская теннисистка Серена Уильямс стала первой спортсменкой, включённой Forbes в ежегодный список самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами». Состояние бывшей первой ракетки мира оценивается в $ 225 млн.
Большую часть средств Серена заработала за пределами теннисного корта. Она инвестирует в 34 стартапа. Ранее Уильямс сообщила о запуске проекта Serena Ventures, который будет инвестировать в различные бизнес-начинания.
«Я хочу быть частью этого. Я хочу быть инфраструктурой. Хочу быть брендом, а не просто лицом», — сказала Уильямс.
На Открытом чемпионате Франции Серена Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Софье Кенин.
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На «Ролан Гаррос» выгнали игрока. Потому что Серена не хотела ждать
И не простого игрока, а «наследника» самого Надаля. Похоже, организаторы готовы на всё, лишь бы угодить проигравшей американке.
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