Хачанов станет седьмым россиянином в топ-10 рейтинга АТР

10 июня, на следующий день после завершения «Ролан Гаррос», россиянин Карен Хачанов впервые в карьере войдёт в список десяти лучших теннисистов мира. Своим выходом в четвертьфинал турнир он уже гарантировал себе минимум девятую строчку в рейтинге АТР.
23-летний уроженец Москвы станет седьмым представителем России, которому покорилось такое достижение. Ранее в топ-10 рейтинга АТР были: Евгений Кафельников (максимум — 1-е место), Марат Сафин (1), Николай Давыденко (3), Михаил Южный (8), Андрей Чесноков (9), Александр Метревели (9).
Напомним, за выход в 1/2 финала грунтового турнира «Большого шлема» Хачанов поборется с представителем Австрии, прошлогодним финалистом Домиником Тимом. Стоит отметить, что в случае победы на турнире Карен станет четвёртой ракеткой мира.
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