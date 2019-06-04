А. Зверев: грунтовый сезон Циципаса – лучшее, что со мной произошло весной

Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал успешные выступления грека Стефаноса Циципаса на грунте.
«Я набрал нужную форму лишь на турнире в Женеве. В целом, лучшее, что со мной произошло этой весной – это классный грунтовый сезон в исполнении Циципаса.
Я действительно рад за него. Он стремительно ворвался в элиту тенниса, стал суперзвездой NextGen. Я был рад, что не всё внимание тех, кто отмечает прогресс нового поколения, направлено на меня», — цитирует Зверева официальный сайт АТР.
Напомним, 20-летний Циципас выиграл грунтовый трофей в Эшториле (Португалия), сыграл в финале «Мастерса» в Мадриде (Испания) и полуфинале «Мастерса» в Риме (Италия). На Открытом чемпионат Франции грек добрался до четвёртого раунда, где в пяти партиях уступил швейцарцу Стену Вавринке.
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