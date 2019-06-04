С. Уильямс чаще инвестирует в компании, возглавляемые женщинами или не белыми

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, ставшая первой спортсменкой, включённой в список богатейших женщин мира, которые «сделали себя сами», чаще инвестирует в компании, возглавляемые женщинами или не белыми. По оценкам Forbes, около 60% инвестиций бывшей первой ракетками мира направляются именно таким бизнес-проектам.

Состояние Уильямс оценивается в $ 225 млн.

На Открытом чемпионате Франции 2019 года Уильямс-младшая дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Софье Кенин.

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла представительницу США Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.