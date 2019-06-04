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Энди Маррей прокомментировал своё скорое возвращение в теннис

Энди Маррей прокомментировал своё скорое возвращение в теннис
Теннис / Roland Garros 2019 0

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал тот факт, что выступит в парном разряде травяных соревнований в Лондоне. Его партнёром станет испанец Фелисьяно Лопес.

«Очень рад вернуться на корт впервые после операции. Турнир Queens Club всегда был особым турниром для меня, считаю его идеальным местом для возвращения. Здесь я выиграл свой первый матч на уровне АТР, свой первый трофей на территории Великобритании и первый трофей на траве. В целом Queens Club — мой самый успешный турнир.

Пока ещё я не готов вернуться к выступлениям в одиночном разряде, но уже несколько месяцев работаю безболезненно. На тренировках я добился хорошего прогресса, поэтому официальные матчи станут очередным шагом для меня», — цитирует Маррея официальный сайт АТР.

Свой последний официальный матч 32-летний теннисист провёл на Открытом чемпионате Австралии — 2019. После поражения в первом круге он заявил о возможном завершении карьеры из-за травмы. Спустя несколько недель он перенёс повторную операцию на тазобедренном суставе.

Энди Маррей может сыграть на Уимблдоне
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