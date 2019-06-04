В. Камельзон: Хачанов — уникальный парень с блестящими артистическими данными

Член правления Федерации тенниса России, заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» Карена Хачанова.



«Я поздравляю Карена с тем, что он утвердился в десятке. Он находится там вполне закономерно по классу и манере своей игры, и может спокойно продвигаться выше. Считаю, что Карен — это ближайшее будущее нашего российского тенниса. Это просто уникальный парень, психологически устойчивый и меня удивили его блестящие артистические данные. Он умеет разговаривать с публикой, которая болела за дель Потро, и смог перевести часть ее на свою сторону. А это не каждому спортсмену дано — можно хорошо играть, но не получать такую неожиданную поддержку.



И вместе с тем Карен в тяжелые минуты не теряет голову и не бросается в какую-то новую историю ведения игры, а может спокойно во время матча все разложить по полочкам, понять, что у него не получается, восстановить свое преимущество и довести встречу до победы — мастерски и с блеском. С двухметровым парнем дель Потро, достаточно популярным и тоже по своему харизматичным игроком. Это была блестящая победа, я давно не получал такого удовольствия», — цитирует Камельзона «Р-Спорт».

В элиту «Ролан Гаррос» спустя 9 лет вернулся россиянин В борьбе за четвертьфинал Карен Хачанов выбил Хуан-Мартина дель Потро и ворвался в топ-10.