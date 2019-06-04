Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».
«Это именно то, ради чего я работаю, такими моментами и нужно жить. Выигрывая в таком матче, ты становишься безгранично счастливым. Я благодарен своей команде, своей семье и всем, кто приложил к этому руку», — цитирует Хачанова официальный сайт АТР.
Следующим соперником Карена станет четвёртая ракетка мира из Австрии Доминик Тим.
«Честно говоря, я пока не думаю об этом. Сперва нужно отдохнуть. В любом случае на такой стадии турнира нет простых соперников. В матче с Тимом я постараюсь сделать всё возможное. Три предыдущих года он добирался минимум до полуфинала, это говорит лишь о том, что он — один из лучших грунтовых игроков тура. Но я постараюсь», — сказал теннисист.
Ранее Доминик и Карен встречались друг с другом лишь однажды. Победу одержал россиянин.
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