Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витесс» — «Утрехт». Сезон 2018-2019
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свою победу над аргентинцем Хуан-Мартином дель Потро в матче 1/8 финала «Ролан Гаррос».

«Это именно то, ради чего я работаю, такими моментами и нужно жить. Выигрывая в таком матче, ты становишься безгранично счастливым. Я благодарен своей команде, своей семье и всем, кто приложил к этому руку», — цитирует Хачанова официальный сайт АТР.

Следующим соперником Карена станет четвёртая ракетка мира из Австрии Доминик Тим.

«Честно говоря, я пока не думаю об этом. Сперва нужно отдохнуть. В любом случае на такой стадии турнира нет простых соперников. В матче с Тимом я постараюсь сделать всё возможное. Три предыдущих года он добирался минимум до полуфинала, это говорит лишь о том, что он — один из лучших грунтовых игроков тура. Но я постараюсь», — сказал теннисист.

Ранее Доминик и Карен встречались друг с другом лишь однажды. Победу одержал россиянин.

В элиту «Ролан Гаррос» спустя 9 лет вернулся россиянин
В борьбе за четвертьфинал Карен Хачанов выбил Хуан-Мартина дель Потро и ворвался в топ-10.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент