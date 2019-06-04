С. Уильямс: я не тороплюсь уходить из тенниса

23-кратная победительница турниров «Большого шлема», 37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей бизнес-философии.

«Я не тороплюсь уходить из тенниса. В бизнесе мне также хочется создать бренд, который будет существовать долго, как моя теннисная карьера. Он не является напыщенным и сверхмодным, но он стабилен, как моя игра», — приводит слова Уильямс-младшей Forbes.

Серена Уильямс стала первой спортсменкой, включённой Forbes в ежегодный список самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами». Состояние бывшей первой ракетки мира оценивается в $ 225 млн.

На Открытом чемпионате Франции 2019 года Серена Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Софье Кенин.

Серена Уильямс — в списке самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами»