С. Уильямс: я не тороплюсь уходить из тенниса
23-кратная победительница турниров «Большого шлема», 37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей бизнес-философии.
«Я не тороплюсь уходить из тенниса. В бизнесе мне также хочется создать бренд, который будет существовать долго, как моя теннисная карьера. Он не является напыщенным и сверхмодным, но он стабилен, как моя игра», — приводит слова Уильямс-младшей Forbes.
Серена Уильямс стала первой спортсменкой, включённой Forbes в ежегодный список самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами». Состояние бывшей первой ракетки мира оценивается в $ 225 млн.
На Открытом чемпионате Франции 2019 года Серена Уильямс дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Софье Кенин.
Серена Уильямс — в списке самых богатых женщин мира, которые «сделали себя сами»
С. Уильямс чаще инвестирует в компании, возглавляемые женщинами или не белыми
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