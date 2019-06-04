17-летняя Анисимова – о матче с Халеп в четвертьфинале «РГ»: я в восторге

17-летняя американка Аманда Анисимова прокомментировала свою победу в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. В двух партиях она разгромила испанку Алёну Большову-Задойнову — 6:3, 6:0.



«Знаете, я прилично нервничала перед матчем, однако, уже выйдя на корт, сумела отогнать от себя лишние мысли. Уверена, что это помогло мне — я начала пробивать более уверенно, сами удары давались мне легче», — цитирует Анисимову официальный сайт WTA.



За выход в полуфинал соревнований американка поспорит с действующей чемпионкой соревнований Симоной Халеп.



«Не могу даже описать свой восторг. Сыграть против Симоны — это нечто потрясающее. Она действующая чемпионка… Честно говоря, я не могла представить лучшей возможности», — сказала Анисимова.