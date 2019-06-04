Джокович: показываю уровень тенниса, максимально близкий к идеалу

Серб Новак Джокович прокомментировал свою уверенную победу в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Первая ракетка мира не оставил шансов Ян-Леннарду Штруффу из Германии — 6:3, 6:2, 6:2.



«Честно говоря, я ничего не имею против уверенных побед. Думаю, у меня и без того достаточно опыта игры в тяжёлых и напряжённых матчах. Иногда бывает полезно сохранить энергию на решающие стадии турнира.



Пока своей игрой я полностью доволен. По пути к четвертьфиналу я показывал уровень тенниса, который максимально близок к идеальному для меня. В каждом аспекте. Безусловно, я преисполнен мотивации, однако впереди ещё долгий путь.



До счёта 3:3 игра была равной, но потом я начал всё лучше играть на приёме, читая его подачу. Ну а быстрый брейк во втором сете и вовсе окрылил меня», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.

Следующим соперником Новака станет немец Александр Зверев.