Джокович: показываю уровень тенниса, максимально близкий к идеалу

Серб Новак Джокович прокомментировал свою уверенную победу в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции. Первая ракетка мира не оставил шансов Ян-Леннарду Штруффу из Германии — 6:3, 6:2, 6:2.
«Честно говоря, я ничего не имею против уверенных побед. Думаю, у меня и без того достаточно опыта игры в тяжёлых и напряжённых матчах. Иногда бывает полезно сохранить энергию на решающие стадии турнира.
Пока своей игрой я полностью доволен. По пути к четвертьфиналу я показывал уровень тенниса, который максимально близок к идеальному для меня. В каждом аспекте. Безусловно, я преисполнен мотивации, однако впереди ещё долгий путь.
До счёта 3:3 игра была равной, но потом я начал всё лучше играть на приёме, читая его подачу. Ну а быстрый брейк во втором сете и вовсе окрылил меня», — цитирует Джоковича официальный сайт АТР.
Следующим соперником Новака станет немец Александр Зверев.
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