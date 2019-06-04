Наварро — о Серене: организаторы решили убрать Тима, чтобы королева могла войти

Политический обозреватель Ана Наварро поддержала 23-кратную победительницу турниров «Большого шлема» Серену Уильямс в конфликтной ситуации с австрийцем Домиником Тимом на «Ролан Гаррос».

СМИ сообщили, что бывшая первая ракетка мира, проигравшая в третьем круге, отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени. Доминику это не понравилось. Позднее он сказал, что таким поступком Серена показала свой дурной характер.

«Это была не её вина. Она не просила, чтобы Тима выгнали. Организаторы решили убрать его, чтобы королева могла войти. Тиму нужно понимать, кем он является. Серена сейчас одна в своём роде. Доминик, может, однажды ты станешь королем тенниса, но сейчас мы даже не знаем, кто ты», — приводит слова Наварро Daily Express.

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