Американский юрист: удивлена, что Федерер в ситуации с Сереной защищает Тима

Американский юрист Санни Хостин прокомментировала слова швейцарца Роджера Федерера о ситуации вокруг 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема» американки Серены Уильямс и австрийца Доминика Тима на Открытом чемпионате Франции.

СМИ сообщили, что бывшая первая ракетка мира, проигравшая в третьем круге, отказалась ждать, пока Тим закончит пресс-конференцию, и организаторам «Ролан Гаррос» пришлось прервать общение австрийца с журналистами раньше времени. Доминик был явно недоволен произошедшим.

«Я была удивлена тем, что Роджер Федерер высказался по этому поводу и стал защищать Тима. Он сказал, что с Домиником поступили несправедливо. Ему стоило бы знать лучше. Серена — королева», — приводит слова Хостин Daily Express.

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