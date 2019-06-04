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Конта впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Конта впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Британская теннисистка Йоханна Конта, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 26-м номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу США Слоан Стивенс (7) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Йоханна 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка. Британка впервые в карьере пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос».

За выход в финал Конта поспорит с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия, 31).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.

04 июня 2019 года, вторник. 15:10 МСК
Ролан Гаррос (ж). 1/4 финала
Матч окончен
Слоан Стивенс
7
США
Слоан Стивенс
С. Стивенс
0 : 2
Йоханна Конта
26
Великобритания
Йоханна Конта
Й. Конта
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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