Конта впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»

Британская теннисистка Йоханна Конта, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 26-м номером, вышла в полуфинал, обыграв представительницу США Слоан Стивенс (7) со счётом 6:1, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Йоханна 6 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 1 двойная ошибка и ни одного брейка. Британка впервые в карьере пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос».

За выход в финал Конта поспорит с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия, 31).

Действующей победительницей грунтового турнира «Большого шлема» является румынка Симона Халеп. В прошлогоднем финале она обыграла Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.