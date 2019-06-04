Халеп – о встрече с Анисимовой: чувствую себя старой

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала предстоящую встречу с 17-летней Амандой Анисимовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.



«Чувствую себя старой. Нелегко выходить на матч с теннисисткой, которая на 10 лет младше тебя. Пусть даже я и чувствую себя сильной. Молодым соперникам нечего терять — у них всегда есть право на ошибку», — цитирует Халеп официальный сайт WTA.



Напомним, Симона является действующей чемпионкой грунтового мэйджора, в финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла американку Слоан Стивенс со счётом 3:6, 6:4, 6:1.



Стивенс в свою очередь сегодня, 4 июня, покинула турнир — 26-летняя теннисистка уступила британке Йоханне Конте на стадии 1/4 финала со счётом 1:6, 4:6.

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