Конта сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема» в третий раз в карьере

Британская теннисистка Йоханна Конта пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:4.

28-летняя уроженка Сиднея сыграет в четвёрке лучших на турнире «Большого шлема» в третий раз в карьере. Ранее ей удавалось дойти до 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии в 2016 году и Уимблдоне — 2017. В финалах ТБШ Конта никогда не выступала.

Напомним, на «Ролан Гаррос» Конта прежде ни разу не проходила дальше первого круга, проиграв четыре встречи подряд.

За выход в финал Открытого чемпионата Франции Йоханна поборется с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия).

Действующей чемпионкой «РГ» является румынка Симона Халеп.