Конта сыграет в полуфинале турнира «Большого шлема» в третий раз в карьере
Британская теннисистка Йоханна Конта пробилась в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв представительницу США Слоан Стивенс со счётом 6:1, 6:4.
28-летняя уроженка Сиднея сыграет в четвёрке лучших на турнире «Большого шлема» в третий раз в карьере. Ранее ей удавалось дойти до 1/2 финала на Открытом чемпионате Австралии в 2016 году и Уимблдоне — 2017. В финалах ТБШ Конта никогда не выступала.
Напомним, на «Ролан Гаррос» Конта прежде ни разу не проходила дальше первого круга, проиграв четыре встречи подряд.
За выход в финал Открытого чемпионата Франции Йоханна поборется с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Петра Мартич (Хорватия).
Действующей чемпионкой «РГ» является румынка Симона Халеп.
Конта впервые в карьере вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
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