Идеальный твинер Тима в матче с Монфисом признан лучшим ударом дня на «РГ»

Австриец Доминик Тим по итогам матча четвёртого круга "Ролан Гаррос" с французом Гаэлем Монфисом, который прошёл в понедельник, 3 июня, стал автором лучшего удара игрового дня. 25-летний спортсмен одолел соперника со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

В третьем сете Тим возвращался к задней линии после удара Гаэля и решил выполнил твинер. Этот удар оказался настолько идеальным, что поаплодировал даже Монфис.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Доминик поспорит с первой ракеткой России Кареном Хачановым. Уроженец Москвы, напомним, в четырёх партиях обыграл Хуана-Мартина дель Потро из Аргентины — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

Действующим чемпионом грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль.

Видео доступно на YouTube-канале «РГ».