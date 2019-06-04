Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Идеальный твинер Тима в матче с Монфисом признан лучшим ударом дня на «РГ»

Идеальный твинер Тима в матче с Монфисом признан лучшим ударом дня на «РГ»
Теннис / Roland Garros 2019 0

Австриец Доминик Тим по итогам матча четвёртого круга "Ролан Гаррос" с французом Гаэлем Монфисом, который прошёл в понедельник, 3 июня, стал автором лучшего удара игрового дня. 25-летний спортсмен одолел соперника со счётом 6:4, 6:4, 6:2.

В третьем сете Тим возвращался к задней линии после удара Гаэля и решил выполнил твинер. Этот удар оказался настолько идеальным, что поаплодировал даже Монфис.

За выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции Доминик поспорит с первой ракеткой России Кареном Хачановым. Уроженец Москвы, напомним, в четырёх партиях обыграл Хуана-Мартина дель Потро из Аргентины — 7:5, 6:3, 3:6, 6:3.

Действующим чемпионом грунтового турнира «Большого шлема» является испанец Рафаэль Надаль.

Видео доступно на YouTube-канале «РГ».

В элиту «Ролан Гаррос» спустя 9 лет вернулся россиянин
В борьбе за четвертьфинал Карен Хачанов выбил Хуан-Мартина дель Потро и ворвался в топ-10.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент